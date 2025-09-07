BC dos EUA fará conferência sobre inovação em pagamentos em 21 de outubro

O Federal Reserve Board (Fed, o banco central norte-americano) anunciou na quarta-feira, 3, que realizará uma conferência sobre inovação em pagamentos em 21 de outubro, envolvendo diversas partes interessadas para discutir o tema.

"A inovação tem sido uma constante nos pagamentos para atender às necessidades em constante mudança de consumidores e empresas", disse o diretor do Fed Christopher Waller.

A conferência contará com painéis de discussão sobre diversos aspectos da inovação em pagamentos, incluindo a convergência das finanças tradicionais e descentralizadas; novos casos de uso e modelos de negócios de stablecoins; a interseção entre inteligência artificial e pagamentos; e a tokenização de produtos e serviços financeiros.