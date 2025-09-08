Após subir, Ibovespa cai com fraqueza do petróleo e agenda fraca

Entre as poucas divulgações de hoje estão a alta de 0,20% do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) em agosto, após recuo de 0,07% em julho, e as sutis revisões nas estimativas para inflação no boletim Focus.

Nos próximos dias, as atenções ficarão concentradas principalmente nos indicadores de preços do Brasil (IPCA) de agosto, que sairá na quarta-feira e dos EUA (CPI e PPI), na quinta-feira, e na retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro amanhã no STF, com possibilidade de desfecho na sexta-feira. Há temores de que o presidente dos EUA, Donald Trump, lance novas sanções ao Brasil, após o julgamento.

"É uma semana com alguns destaques, alguns pontos importantes da agenda que serão monitorados de perto", menciona Bruna Sene, analista de renda variável da Rico, em nota. "Tem a possibilidade de o julgamento de Bolsonaro ser finalizado. Há um tom de maior cautela por possibilidade de novas sanções pelos EUA devido a esse tema, é ponto de atenção. Quanto à agenda, tem CPI e PPI dos EUA em semana pré-Super Quarta sairá decisão sobre juros aqui e nos EUA na quarta que vem", acrescenta Bruna.

Na sexta-feira, o principal indicador da B3 subiu 1,17% ao longo da sessão, atingindo pela primeira vez 143.042,28 pontos. Porém, encerrou com alta de 1,17%, aos 142.640,14 pontos - nível histórico de fechamento, na esteira do otimismo com cortes de juros nos Estados Unidos após dados de emprego reforçarem arrefecimento. Contudo, na sexta-feira as bolsas norte-americanas fecharam em baixa por receio de desaceleração econômica abrupta nos EUA.

Conforme Silvio Campos Neto, economista sênior e sócio da Tendências Consultoria, os agentes ainda digerem o relatório do mercado de trabalho norte-americano, o payroll, que desencadeou revisões para baixo para a dinâmica dos juros nos próximos meses. "Os dados elevaram os temores com um cenário recessivo no país, embora de outro lado persistam preocupações em torno do quadro inflacionário", avalia em nota Campos Neto.

Ainda fica no radar a decisão de governos estaduais, que decidiram aumentar em R$ 0,10 a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o litro de gasolina e etanol no próximo ano. Conforme a Warren Investimentos, o impacto no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 é de 0,09 ponto porcentual, o que a levou a alterar sua projeção para o dado fechado daquele ano, de 4,5% para 4,6%.