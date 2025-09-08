Bolsas da Europa fecham em alta, com avanço de petroleiras e expectativas por votação na França

A incerteza foi ampliada por nova ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, no maior ataque desde o início da guerra, que contou com mais de 800 drones e alvejou prédios públicos. Em resposta, líderes europeus prometeram acelerar novo pacote de sanções e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse que falará com o homólogo russo, Vladimir Putin, muito em breve. A União Europeia (UE) considera sanções secundárias contra a China por compra de petróleo russo e medidas contra o Casaquistão, mas a adoção depende dos EUA. Autoridades europeias e norte-americanas se reúnem nesta segunda e na terça em Washington para discutir a questão.

No âmbito macroeconômico, a produção industrial da Alemanha cresceu 1,3% na comparação mensal de julho, em resultado ligeiramente melhor do que o esperado. Mais adiante, na quinta-feira, 11, as atenções vão se voltar para decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) que, segundo analistas, deverá deixar suas principais taxas de juros inalteradas, uma vez que a inflação na zona do euro segue em torno da meta oficial de 2% e persistem dúvidas sobre o impacto das tarifas do governo Trump.

Em Lisboa, as ações da Mota-Engil dispararam 9,41%, impulsionadas pela vitória na disputa pela construção e gestão do primeiro túnel imerso do Brasil, que ligará Santos e Guarujá. Na cidade, o PSI 20 subiu 0,65%, a 7.754,11. Em Madri, as ações do Sabadell (0,81%) e do BBVA (+1,89%) subiram.

A partir desta segunda-feira, os acionistas do primeiro banco decidirão se aceitam a oferta do segundo, embora as ações da empresa de Vallesana estejam sendo negociadas acima da oferta lançada por sua concorrente. Na capital espanhola, o Ibex35 avançou 1,02%, a 15.002,20 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,28%, a 41.723,69 pontos.