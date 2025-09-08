Bolsas de NY fecham em alta, com novo recorde do Nasdaq, à espera de dados de inflação dos EUA

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 8, em dia de agenda esvaziada, à medida que investidores aguardam os índices de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês), na quarta-feira, e ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), no dia seguinte, dos Estados Unidos, que podem influenciar na decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima semana.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,25%, aos 45.514,95 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,21%, aos 6.495,15 pontos. O Nasdaq, por sua vez, encerrou o pregão em recorde histórico de fechamento, com alta de 0,45%, aos 21.798,70 pontos - e renovou recorde intraday durante o dia, aos 21.885,62 pontos.

Thierry Wizman, estrategista de câmbio e juros globais do Macquarie Group, destacou que "as ações dificilmente terão um desempenho muito ruim se a inflação do núcleo do CPI vier alta ou se a inflação de bens acelerar". Segundo ele, o mercado ainda trabalha com a expectativa de um corte da taxa básica de juros de 25 pontos-base pelo Fed na próxima semana, mantendo em aberto novas reduções até o fim do ano.