Cidade chinesa de Shenzhen elimina restrições para compras de moradias em vários distritos

A cidade de Shenzhen, na China, removeu restrições para compras de moradias nos distritos de Luohu, Baoan, Longgang, Longhua, Pingshan e Guangming, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 8, pelo governo local. As mudanças foram anunciadas inicialmente pelo escritório de Construção e Moradia em 5 de setembro e passaram a ser efetivas desde o de sábado, 6.

Em nota, o governo local esclarece que o objetivo é estimular a demanda no mercado imobiliário ao diminuir as limitações em áreas fora do centro urbano.

Sob as novas regras, famílias registradas em Shenzhen e pessoas que pagam imposto de renda individual ou seguridade social na cidade por pelo menos um ano poderão comprar um número ilimitado de moradias nos distritos que fazem parte da iniciativa.