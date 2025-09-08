Com tensão política, dólar fecha em ligeira alta na contramão do exterior

Há temores de novas sanções ao Brasil ou a autoridades locais em caso de condenação do ex-presidente. Fontes ouvidas pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) afirmam que a administração Donald Trump pode questionar empresas brasileiras sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes.

"Essa parte política deixa o investidor mais receoso. As declarações de Tarcísio, que vinha adotando um tom mais conciliador, esquentaram muito o ambiente político", afirma o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni.

No domingo, em manifestação pró-anistia na Avenida Paulista, o governador de São Paulo disse que não aceitaria a "ditadura de um Poder sobre o outro". Tarcísio pediu que o projeto de anistia seja votado imediatamente pelo Congresso e afirmou que "ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes".

"Não sabemos ainda qual vai ser a consequência disso, se vai ser costurada uma anistia. Mas a verdade é que o dólar já caiu demais quando a gente olha nossa condição fiscal, que vai se agravar com o governo querendo forçar a aprovação do projeto de isenção do Imposto de Renda", afirma Velloni, que vê o dólar ao redor de R$ 5,60 no fim do ano.

No exterior, o índice DXY - que mede a variação do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes - operou em baixa moderada e rondava os 97,450 pontos no fim da tarde, após mínima aos 97,418 pontos. Com o recuo desta segunda, o Dollar Index apresenta desvalorização de mais de 10% no ano. O euro ganhou força apesar da derrota do primeiro-ministro francês, François Bayrou, em votação de confiança no parlamento.

Após o payroll fraco de agosto, divulgado na última sexta-feira, investidores aguardam a publicação do CPI na quinta-feira, 11, para calibrar as apostas em torno da magnitude do ciclo de afrouxamento monetário nos EUA neste ano. É dado como certo que o Federal Reserve vai reduzir a taxa básica americana em pelo menos 25 pontos-base no próximo dia 17.