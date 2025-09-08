Energia, passagem aérea, gasolina e alimentos puxam deflação ao consumidor no IGP-DI

Os recuos na tarifa de eletricidade residencial (-4,76%), passagem aérea (-14,72%), tomate (-9,44%), gasolina (-0,61%) e mamão papaia (-17,06%) deram as principais contribuições para a deflação no varejo medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) em agosto, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, 8.

Por outro lado, houve pressões dos aumentos no plano de saúde (0,46%), jogo lotérico (4,11%) e refeição em bares e restaurantes (0,44%).

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) saiu de uma alta de 0,37% em julho para uma queda de 0,44% em agosto.