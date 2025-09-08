Expectativas de inflação nos EUA para 1 ano sobem a 3,2% em agosto, mostra Fed de NY

As expectativas de consumidores para a inflação em um ano subiu para 3,2% em agosto, de 3,1% em julho, segundo pesquisa mensal do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York. A métrica ficou inalterada para os horizontes de três anos (em 3,0%) e cinco anos (2,9%).

Entre os destaques no levantamento, a probabilidade média percebida de encontrar um posto de trabalho caso o emprego atual seja perdido caiu acentuadamente em 5,8 pontos percentuais, para 44,9%, a leitura mais baixa desde o início da série em junho de 2013.

A expectativa média de que a taxa de desemprego esteja maior daqui a um ano aumentou 1,7 ponto porcentual, para 39,2%, ainda conforme a pesquisa.