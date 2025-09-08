Família Murdoch chega a acordo sobre quem liderará Fox News e império de mídia

A família Murdoch, dona da Fox News, chegou a um acordo para encerrar sua longa batalha pelo controle de seu império de mídia.

Lachlan Murdoch está prestes a assumir o controle dos ativos de mídia de seu pai como parte de um acordo anunciado nesta segunda-feira entre o patriarca e seus filhos. Lachlan controlará todos os votos em um novo trust que deterá participações significativas na Fox Corp. e na News Corp assim que o acordo for concluído.

A transação está avaliada em aproximadamente US$ 3,3 bilhões, de acordo com uma pessoa familiarizada com a situação.