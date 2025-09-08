Instituto que acusou Azul e Gol de anteciparem fusão quer entrar como 3º interessado no Cade

O Instituto de Pesquisas e Estudos da Sociedade e Consumo (IPS Consumo) pretende entrar como terceiro interessado no processo junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que avalia o acordo de codeshare (compartilhamento de voos) entre Azul e Gol. Em manifestação feita no fim de agosto, o IPS Consumo acusou as aéreas de terem assinado o acordo associativo "em antecipação à fusão anunciada".

"Vamos entrar como terceiro interessado e espero também poder arregimentar as autoridades públicas de defesa do consumidor", disse a presidente do instituto, Juliana Pereira da Silva, ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo ela, a ideia é "fazer o papel de defesa dos consumidores do transporte aéreo" nesse caso. "A gente vai seguir analisando o que eles (conselheiros do Cade) vão fazer e nos oferecemos também para, como terceiro interessado, apontar principalmente aquilo que a gente entende que está deixando a desejar do ponto de vista do direito do consumidor. Tem várias questões que ficam cinzentas nesses momentos. E o consumidor médio brasileiro precisa ter clareza", argumentou.

O instituto alega que tem havido redução de voos, exclusão de rotas, além de "fortes evidências" de aumento tarifário e de diminuição de incentivos para investir nas respectivas malhas.