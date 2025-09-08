Open Finance já alcança este ano picos de 4 bilhões de chamadas por semana, diz BC

Segundo o diretor, o crescimento do Open Finance ocorrer a partir do aprendizado dos agentes financeiros sobre meios de aproveitar melhor o consentimento fornecido pelos clientes sobre o compartilhamento de seus dados financeiros entre as instituições.

"Então, os bancos e os agentes em geral começaram a entender que o Open Finance não é um serviço, é uma plataforma. E como qualquer plataforma, você tem que oferecer algum serviço e o seu cliente tem que ter benefício nisso. Senão aquilo não acontece. Eu acho que esse foi o primeiro momento importante do processo. O segundo foi quando os bancos e os vários agentes começaram a acreditar no projeto, a entender a qualidade, a performance, a maturidade que o sistema estava alcançando e assim começaram a desenvolver produtos", disse ele. "Você começa a ter diferentes produtos disponibilizados para a população que antes estavam somente ao alcance de grandes clientes."

Segundo Vivan, o Brasil construiu a operação de Open Finance a partir de uma cooperação muito grande entre o regulador e os vários agentes, em busca do equilíbrio desse mercado, mas também tendo o regulador como representante do beneficiário.

"De 2023 para 2024, por exemplo, o Open Finance cresceu quase 50%. Este ano, a gente está crescendo quase 60%", citou Vivan. "Como é que isso consegue se dar no Brasil nesse ritmo, nessa velocidade? Eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça aqui é o fato de que nós temos uma sociedade que onde a penetração e a aceitação da digitalização foi muito forte. E o pix veio reduzindo a resistência das pessoas à adoção de serviços digitais. Isso faz uma enorme diferença", mencionando o despertar de uma confiança do consumidor no compartilhamento de dados financeiros entre instituições a partir da eficiência do pix.

Vivan reforçou que modelo de Open Finance usado no Brasil conta com "uma proximidade muito grande entre regulador e marcado".

"Isso traz para o ambiente um processo muito mais dinâmico, muito mais funcional para desenvolver os novos produtos, para que o mercado também seja mais proeminente na proposição e na condução do sistema. O projeto agora é que o Banco Central, como regulador, mais oriente do que seja um inibidor do processo", apontou.