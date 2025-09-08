Ouro fecha em alta e renova recorde, com Fed, demanda da China e tensões geopolíticas

O ouro fechou em alta e voltou a renovar recordes nesta segunda-feira, 8, em meio à forte queda nos rendimentos dos Treasuries e do dólar diante de expectativas para cortes de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Particularmente, o metal precioso recebe impulso ainda de sinais de demanda da China e do ambiente geopolítico incerto.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 0,66%, a US$ 3.677,40 por onça-troy, renovando maior nível histórico de fechamento, além de recorde de máxima a US$ 3.685,70 a onça-troy.

O analista de mercados Fawad Razaqzada, da StoneX, avalia que a leitura fraca dos empregos dos EUA na sexta-feira passada "sedimentou" expectativas de cortes de juros pelo Fed, impulsionando o ouro junto a maior demanda por ativos seguros. Para ele, o rali será testado nos próximos dias com o lançamento de mais dados macroeconômicos dos EUA, incluindo os de inflação ao consumidor, enquanto persistem preocupações sobre a independência do Fed.