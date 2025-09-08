Suprema Corte permite que Trump remova integrante da Comissão Federal de Comércio, por ora

O presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, John Roberts, autorizou nesta segunda-feira, 8, que o presidente Donald Trump remova uma integrante da Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês), em mais um episódio de demissões de alto perfil liberadas pela Corte, ao menos por enquanto.

Trump havia tentado demitir Rebecca Slaughter na primavera, mas ela entrou com uma ação judicial e tribunais inferiores determinaram sua reintegração, uma vez que a legislação prevê a remoção de comissários apenas em casos de má conduta ou negligência no cargo.

Roberts suspendeu essas decisões em uma ordem breve, atendendo a um recurso do governo Trump na chamada "pauta de emergência" da Suprema Corte. O Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) argumenta que a FTC e outras agências do Executivo estão sob controle do presidente e que ele tem liberdade para demitir comissários sem precisar de justificativa.