Aneel revoga outorga da Gold Energia e pede ajuizamento de ação contra a empresa

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira, 9, revogar a outorga da Gold Energia e pediu à Procuradoria Federal do regulador o ajuizamento de Ação Civil Pública (ACP) contra a empresa, após identificada inadimplência e descumprimento contratual. Foi também determinada à área técnica a instrução de processo punitivo.

Em 2019, a empresa Gold Comercializadora de Energia foi autorizada a atuar como agente comercializador de energia elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Um termo de intimação deste ano apontou para o descumprimento das obrigações relativas ao exercício da atividade de comercialização de energia elétrica.

A CCEE detectou "alto nível de exposição energética", ou seja, um grande volume de contratos para venda de energia sem os contratos de compra ou garantia física própria, em especial no mês de outubro de 2024 e ao longo de 2025. Assim, segundo apontou a Aneel, esse cenário levou ao aumento substancial na exposição financeira da empresa.