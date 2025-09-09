Anfavea: alta em venda de veículos deriva mais de vendas diretas por parte das montadoras

O presidente da Anfavea, entidade que representa as montadoras do País, Igor Calvet, detalhou nesta terça-feira, 9, que o crescimento das vendas de veículos no País que ocorre em 2025 deriva muito mais das vendas diretas por parte das montadoras do que das vendas no varejo propriamente dito.

Conforme detalhou a Anfavea na manhã de hoje, os emplacamentos de veículos cresceram 2,8% entre janeiro e agosto, na comparação com igual período de 2024. Durante a entrevista coletiva de apresentação dos dados, porém, Calvet frisou que essa alta foi puxada pelo crescimento de 12,9% nas vendas diretas, enquanto as vendas no varejo caíram 4,3%.

Além disso, acrescentou o presidente da Anfavea, se forem consideradas apenas as vendas de veículos nacionais no varejo, a queda é de 9,3% no acumulado do ano até aqui. "E quando cai a venda dos veículos nacionais no varejo, também há recuo do uso da tecnologia nacional", mencionou Calvet, citando, por exemplo, os veículos com tecnologia flex, que podem ser abastecidos com álcool e gasolina.