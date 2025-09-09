Anglo American e Teck Resources anunciam fusão para criar gigante do setor de cobre

A Anglo American e a Teck Resources fecharam um acordo para fundir seus negócios, em uma transação que criará um dos maiores produtores de cobre do mundo, com valor de mercado superior a US$ 53 bilhões. Por volta das 8h10 (de Brasília), a ação da Anglo saltava mais de 9% na Bolsa de Londres.

O acordo vem em um momento em que as mineradoras se esforçam para garantir acesso ao cobre, que é essencial para a transição energética e um componente fundamental para a fiação utilizada no crescente setor de data centers.

Ambas as empresas rejeitaram propostas de aquisição de concorrentes nos últimos anos e buscaram reestruturar seus portfólios. A Anglo rejeitou uma oferta de cerca de US$ 50 bilhões da BHP no ano passado, enquanto a Teck rechaçou uma proposta de US$ 23 bilhões da Glencore em 2023, antes de vender seus ativos siderúrgicos.