Após revisão negativa do payroll nos EUA, Bessent acusa Fed de 'sufocar' crescimento econômico

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, redirecionou críticas ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ao comentar a revisão negativa dos números de emprego norte-americanos, divulgada nesta terça-feira, 9. "A verdade: o presidente Trump herdou uma economia muito pior do que foi relatado, e ele está certo ao dizer que o Fed está sufocando o crescimento com altas taxas de juros", escreveu, em publicação no X.

Bessent publicou o vídeo de uma entrevista que concedeu ao programa Meet The Press no domingo.

Na ocasião, o secretário foi questionado sobre projeções de que a revisão mostraria cerca de 800 mil empregos a menos no ano até março.