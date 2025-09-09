Bolsas de NY fecham em alta, com recordes nos 3 principais índices, à espera de alívio do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 9, sem que revisões em baixa de dados de emprego nos EUA tirassem o apetite aos ativos diante da expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) coleciona evidências para reduzir a taxa básica de juros neste mês. O Dow Jones foi destaque com ganho potencializado pela UnitedHealth. Investidores aguardam os índices de inflação nos Estados Unidos nos próximos dias, que podem influenciar nas próximas decisões de política monetária .

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,43%, aos 45.711,34 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,27%, aos 6.512,61 pontos, ambos em máximas históricas. O Nasdaq também marcou recorde histórico de fechamento, em 21.879,49 pontos, após alta de 0,37%.

Os mercados agora precificam uma chance de 8,2% de um corte de 50 pontos-base na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed, em comparação com as expectativas de 10,6% na véspera. Após o corte de 25 pontos-base totalmente esperado na reunião de 16 e 17 de setembro (91,8%), os mercados agora atribuem uma chance de 70,8% de um segundo alívio monetário de 25 pontos-base na reunião de 28 e 29 de outubro, ante 76% de chance na segunda-feira.