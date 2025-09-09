Brasil abre mercado para produto agropecuário na Argentina e no Paraguai

O governo brasileiro e o governo da Argentina concluíram negociação sanitária para que o Brasil exporte ovos em pó para alimentação animal, matérias-primas de suínos e miúdos suínos "in natura" para aquele país. As informações estão em comunicado do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Segundo o ministério, as novas aberturas de mercado fortalecem a integração comercial entre Brasil e Argentina, principais parceiros no âmbito do Mercosul.

Com mais de 45 milhões de habitantes, a Argentina tem um mercado de produtos "pet" em expansão, com demanda crescente por produtos voltados para a indústria de nutrição animal. No caso da cadeia suinícola, o setor produtivo nacional terá novas oportunidades de negócio para cortes menos consumidos no mercado doméstico.