Criação de empregos no ano nos EUA até março é revisada para baixo em 911 mil

O total de empregos criados nos Estados Unidos no ano até março de 2025 foi revisado para baixo em 911 mil, segundo revisão preliminar anual do payroll, como é conhecido o principal relatório sobre o mercado de trabalho norte-americano. A divulgação foi realizada pelo Departamento do Trabalho do país nesta terça-feira, 9.

Analistas do Commerzbank e do ING projetavam uma revisão em 700 mil vagas para o período.