Demissões no Itaú chegaram a cerca de mil funcionários, diz Sindicato dos Bancários

O Itaú Unibanco demitiu nesta segunda-feira, 8, cerca de mil funcionários, que trabalhavam em regime híbrido ou integralmente remoto, em home office, de acordo com o Sindicato dos Bancários, em novo comunicado à imprensa à noite.

"A justificativa do banco foi que esses empregados estavam sendo monitorados há mais de seis meses e foi detectada 'baixa aderência ao home office'", ressalta o sindicato, destacando que os "trabalhadores foram dispensados sem qualquer advertência prévia e sem qualquer diálogo com o sindicato".

"Hoje fomos surpreendidos com essa demissão em massa feita pelo banco. O banco afirma que os desligamentos se baseiam em registros de inatividade nas máquinas corporativas, em alguns casos, períodos de quatro horas ou mais de suposta ociosidade", afirma o diretor do Sindicato e bancário do Itaú, Maikon Azzi na nota à imprensa.