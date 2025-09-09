Dólar começa o dia em leve alta e juros futuros oscilam perto dos ajustes

O dólar à vista abriu esta terça-feira, 9, com viés de alta e nos últimos minutos ganhou um pouco mais de fôlego, distanciando-se um pouco das principais moedas e de emergentes. As taxas de juros futuros acompanham esse movimento, embora mais próximo da estabilidade. Às 10h06, o dólar estava cotado em R$ 5,4376.

O mercado global aguarda a revisão anual o relatório de emprego nos Estados Unidos, o payroll, às 11h. Por aqui, com uma agenda mais esvaziada, os investidores estão em compasso de espera do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal federal (STF) e mais sete réus, cuja análise do ministro-relator Alexandre de Moraes começou pouco depois das 9h.