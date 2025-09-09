Dólar fecha em alta com receio de sanções americanas após julgamento de Bolsonaro

Ele diz que a cúpula virtual do Brics convocada na segunda-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforça o temor de retaliação americana e leva investidores à defensiva.

"O mercado está claramente buscando proteção, o que segura esse dólar acima de R$ 5,40. A liquidez baixa mostra que há pouca disposição para tomar riscos", afirma Galhardo.

Relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de Bolsonaro e de sete réus, entre eles o general Braga Neto, vice na chapa de 2022, e o delator Mario Cid, ex-ajudante de ordens do Planalto. O ministro Flávio Dino acompanhou Moraes. O julgamento prossegue na quarta-feira a partir das 9 horas.

Questionada sobre possíveis novas sanções, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse à tarde que não tinha "nenhuma ação adicional para antecipar", mas ponderou que os EUA não têm medo de usar o poder econômico e militar para "proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo".

"Hoje e na semana inteira o real pode se descolar do exterior não tanto pelo julgamento de Bolsonaro, já que o resultado em si não deve surpreender, mas por medo de novas sanções de Trump", afirma a economista-chefe da B.Side Investimentos, Helena Veronese, que lembra que a taxa Selic elevada mantém a atratividade do carry trade e limita a depreciação do real.

No exterior, o índice DXY - termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes - teve alta moderada nesta terça, em aparente recuperação das perdas recentes, apesar da revisão para baixo da geração de postos de trabalho nos EUA. No fim da tarde, o Dollar Index subiu 0,35%, perto da máxima da sessão (97,813 pontos).