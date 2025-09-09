Fitch prevê desaceleração do crescimento da China em 2025 em meio à turbulência comercial

A Fitch espera que o crescimento na China desacelere para 4,7% em 2025, ante 5% em 2024, à medida que o impulso do comércio líquido modera e o crescimento dos gastos privados permanece contido.

Em relatório global publicado nesta terça-feira, a agência de classificação de risco diz que, quando a guerra comercial começou este ano, assumiu que a China veria uma mudança da demanda externa para a interna como o principal motor do crescimento econômico, e que as autoridades chinesas responderiam às tarifas por meio de uma combinação de estímulo fiscal e monetário.

Contudo, por enquanto, há apenas sinais provisórios de que essa rotação está em andamento. O estímulo fiscal está apoiando os gastos de capital em infraestrutura e os gastos do consumidor por meio de programas de troca de bens duráveis, diz a Fitch.