Ibovespa perde força com Vale e encerra abaixo da estabilidade, aos 141,6 mil

"Agenda econômica do dia esteve esvaziada, de forma que a atenção dos investidores esteve voltada para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Seguindo o exterior, a Bolsa abriu no positivo, favorecida também pelo desempenho das commodities, com Petrobras e em parte do dia Vale, enquanto outros papéis se mostraram mais lateralizados", diz Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos. Na Ásia, o minério fechou em alta de 2,03% para janeiro de 2026, em Dalian, cotado em yuans ao equivalente a US$ 112,89 por tonelada.

No mercado de petróleo, a retomada de tensões no Oriente Médio teve efeito limitado sobre os preços da commodity na sessão. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, negou que o país tenha sido informado antecipadamente do ataque de Israel a Doha, nesta terça-feira. "As declarações que circulam sobre o Catar ter sido informado com antecedência são infundadas. O telefonema de uma autoridade americana ocorreu durante as explosões causadas pelo ataque israelense em Doha", afirmou Al Ansari em registro no X.

O Irã, por sua vez, condenou com veemência a agressão ao Catar. "O Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã condena veementemente a ação criminosa do regime sionista no ataque militar contra o Catar e a tentativa de assassinato de líderes palestinos", informou o governo de Teerã em comunicado.

Por aqui, no dia da leitura do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, a cautela prevaleceu na B3, com os investidores evitando tomar posição em risco enquanto não se conhece a possível reação do governo Trump ao mais do que provável desfecho do julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Na leitura do voto, Moraes sustentou que Bolsonaro atuou como "líder da organização criminosa" que, entre outras ações, planejou prisão e mesmo assassinato de autoridades, após a derrota nas eleições de 2022.

O relator deu destaque a um áudio em que o general Mário Fernandes - que imprimiu cópias do Plano Punhal Verde e Amarelo no Palácio do Planalto - cita "conversa com Bolsonaro". "Após não ver saída jurídica, Bolsonaro se concentrou só nos comandantes militares", afirmou também o ministro.

Depois de cinco horas de voto, Moraes pediu a condenação de Bolsonaro e de outros sete réus da trama golpista. "O Brasil quase voltou a uma ditadura que durou 20 anos porque uma organização criminosa constituída por um grupo político liderado por Jair Bolsonaro não sabe perder eleições", disse Moraes ao observar que o ex-presidente tinha um "projeto autoritário" de poder.