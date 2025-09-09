Ibovespa sobem com commodities e NY, enquanto monitora julgamento no STF

Aqui, o julgamento no STF é acompanhado com afinco pelos investidores, dado que haverá o voto do ministro-relator, Alexandre de Moraes, que segue na mira dos bolsonaristas e do presidente dos EUA, Donald Trump. O desfecho do processo ocorrerá na sexta-feira. Até lá, há temores de adoção de novas sanções dos EUA contra o Brasil.

"Antes da divulgação dos dados da inflação no Brasil amanhã e nos EUA quinta, o mercado acompanha o julgamento do Bolsonaro, que pode ser condenado. A questão é qual será o tamanho da pena, como serão os votos. Isso deixa o Brasil vulenrável a novas sanções dos Estados Unidos", avalia Spiess, da Empiricus.

Ontem, o subsecretário da Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie, afirmou que o governo Trump continuará "tomando as medidas adequadas" contra o ministro do STF. "Ontem domingo, marcou o 203º Dia da Independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso em apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores de liberdade e justiça", escreveu no X.

Beattie ainda acrescentou que "para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas adequadas."

De volta à escassa agenda, a revisão do relatório payroll é foco. Na semana passada, o relatório de agosto do mercado de trabalho norte-americano trouxe números mais fracos do que o esperado pelo mercado. Os resultados elevaram as apostas de cortes de juros nos EUA até o final de 2025, mas também gerou preocupações sobre a desaceleração econômica.

No âmbito corporativo, atenção para BRF e Marfrig, em meio à definição da data de fechamento da fusão entre as empresas, no próximo dia 22.