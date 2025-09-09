Inadimplência sobe a 30,4% em agosto e vai ao maior nível da série histórica, aponta CNC

"Isso se dá especialmente em um cenário de crédito mais caro e prazos mais curtos. É um sinal de alerta importante para a economia doméstica", avaliou o presidente da CNC, José Roberto Tadros, em nota oficial.

Já a proporção de famílias com contas a vencer cresceu de 78,5% em julho para 78,8% em agosto, o sétimo mês consecutivo de altas. O resultado representa o maior patamar de endividados desde novembro de 2022. Em relação a agosto de 2024, quando 78,0% das famílias estavam endividadas, houve alta de 0,8 ponto porcentual.

A pesquisa considera como dívidas as contas a vencer nas modalidades cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e casa.

Apesar do avanço no endividamento e na inadimplência, houve melhora da percepção do endividamento: a proporção de pessoas que se consideram "muito endividadas" desceu de 15,5% em julho para 15,4% em agosto.

Houve ainda manutenção da tendência de redução dos prazos firmados para os pagamentos, pelo oitavo mês consecutivo: o porcentual de famílias comprometidas com dívidas por mais de um ano desceu de 31,5% em julho para 31,0% em agosto, menor nível desde fevereiro de 2024, quando estava em 30,9%.

"O avanço contínuo da inadimplência reforça a importância de iniciativas de educação financeira e do uso consciente do crédito", avaliou o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, em nota.