Indicadores de atividade industrial ficam estáveis na passagem de junho para julho, diz CNI

Os indicadores de atividade industrial acompanhados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) ficaram praticamente parados na passagem de junho para julho, informou a entidade nesta terça-feira, 9. A única variação pouco mais expressiva foi observada no nível de Utilização da Capacidade Instalada (UCI), que recuou 0,4 ponto porcentual, de 78,6% para 78,2%, na série com ajuste sazonal.

"Vale notar que, desde abril de 2024, quando a UCI alcançou 79,7%, o indicador vem apresentando uma leve tendência de queda", diz a CNI, por meio de nota.

Os outros indicadores tiveram variações próximas da estabilidade. O faturamento real da indústria cresceu 0,4% na margem. As horas trabalhadas na produção avançaram 0,1%. O emprego oscilou 0,2% para cima, praticamente estável pelo terceiro mês seguido.