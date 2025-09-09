Indústria espera melhora das vendas após baixa no terceiro trimestre, afirma Fiesp

A indústria paulista prevê reação das vendas no último trimestre do ano, apesar das preocupações com os impactos das tarifas contra produtos brasileiros nos Estados Unidos. O quadro é apontado pelo Fiesp Book, publicação sobre as expectativas do setor divulgada trimestralmente pelo departamento de economia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O último levantamento, obtido com exclusividade pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, aponta para uma melhora das vendas nos últimos três meses de 2025, depois da percepção de piora relatada pelos empresários no trimestre atual. Assim, há a expectativa de que a produção continue em alta. A pesquisa também indica uma volta dos investimentos em capacidade instalada, que estiveram em baixa no terceiro trimestre.

Os índices tanto de vendas quanto de produção e investimentos em capacidade instalada superaram os 50 pontos, o que revela uma perspectiva positiva. Já o índice de custos de energia, matérias-primas e mão de obra ficou abaixo de 50, mostrando a expectativa de piora - ou seja, custos mais altos - no quarto trimestre.