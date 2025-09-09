Juros: Taxas futuras sobem com exterior e cautela sobre julgamento de Bolsonaro

A curva de juros futuros teve mais uma sessão de oscilações tímidas nesta terça-feira, com saldo de alta no pregão. A liquidez foi reduzida, com investidores à espera do resultado do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), ainda em andamento, e do IPCA de agosto, a ser conhecido amanhã. A segunda etapa da sessão foi marcada por aumento em quase todos os vértices.

Os rendimentos dos títulos públicos americanos mostraram elevação firme hoje, o que determinou o comportamento do mercado local de juros na ausência de vetores domésticos mais relevantes. No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subiu de 13,921% no ajuste de segunda-feira para 13,97%. O DI para janeiro de 2028 aumentou a 13,28%, de 13,238% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançou de 13,177% ontem no ajuste a 13,215%. O DI para janeiro de 2031 marcou 13,49%, vindo de 13,478% no ajuste da véspera.

Hoje, o Departamento do Trabalho dos EUA divulgou uma revisão preliminar do payroll, que apontou que a geração de empregos até março de 2025 foi superestimada em 911 mil vagas, ou seja, o mercado de trabalho teve desempenho ainda mais fraco no período recente. Apesar do expressivo ajuste para baixo na série histórica, a curva de juros americana abriu porque tanto os números de julho quanto de agosto vieram bastante abaixo do esperado, e endossaram apostas de corte pelo Federal Reserve em setembro. Assim, a percepção do mercado foi de que a dinâmica de criação de empregos no país perdeu fôlego em ritmo mais gradual, e não tão significativo como os dois últimos meses haviam sinalizado.