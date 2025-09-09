Monte Dei Paschi conquista 62,3% nas ações Mediobanca e abre caminho para aquisição

O Monte dei Paschi di Siena anunciou que 62,3% de investidores do Mediobanca aceitaram sua oferta de capital em troca de ações, segundo comunicado divulgado na segunda-feira, 8. Tendo em vista os resultados preliminares, o Monte dei Paschi decidiu abrir um novo período para aceitação da oferta de capital, entre 16 de setembro e 22 de setembro, para dar uma nova "oportunidade" para outros investidores.

A aceitação dos acionistas abre caminho para que o Monte dei Paschi di Siena complete a aquisição do Mediobanca.

O Monte dei Paschi surpreendeu o mercado ao lançar uma oferta de aquisição por seu maior concorrente em janeiro - que a administração do Mediobanca rejeitou - com o objetivo de criar o terceiro maior banco da Itália, combinando o peso do alvo em banco de investimento e gestão de patrimônio com sua força no banco de varejo.