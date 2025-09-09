Ouro fecha em alta depois de superar US$ 3.700 pela 1ª vez com tensão geopolítica

O ouro fechou em alta modesta nesta terça-feira, 9, depois de ter superado a marca de US$ 3.700 pela primeira vez em sua série histórica. Os preços do metal precioso foram impulsionados após ataque inesperado de Israel contra o Catar e revisão para baixo nos números de emprego dos EUA reforçarem a perspectiva global incerta.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 0,13%, a US$ 3.682,20 por onça-troy, renovando maior nível histórico de fechamento.

O metal precioso operou volátil nesta manhã e chegou a flertar com território negativo, mas se recuperou no início da tarde. O TD Securities avalia que todos os mercados financeiros têm apresentado dinâmicas "tóxicas" de volume em ativos e portfólios, apontando que há sinais de iminentes operações de vendas generalizadas.