Para Casa Branca, EUA precisam de nova liderança para o Fed e é preciso cortar juros

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, alegou nesta terça-feira, 9, em coletiva de imprensa, que os Estados Unidos precisam de uma nova liderança para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano)) e que é preciso cortar as taxas de juros. "Trump herdou economia pior do que o imaginado", comentou ela sobre a revisão preliminar anual do payroll.

Segundo a secretária, os dados de emprego foram nesta terça "uma das maiores revisões" já vistas.

Ela também voltou a criticar a conduta do Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS) na administração do ex-presidente Joe Biden.