Petróleo fecha em alta com risco geopolítico após ataque de Israel contra Hamas no Catar

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, 9, apoiados pelo aumento do prêmio de risco geopolítico após o ataque de Israel contra o Hamas no Catar, enquanto investidores acompanham a possibilidade de novas sanções dos EUA à Rússia e o papel da China em absorver o excesso de oferta global.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 0,59% (US$ 0,37), a US$ 62,63 o barril. Já o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,56% (US$ 0,37), a US$ 66,39 o barril.

O ataque de Israel marca um novo passo na escalada das circunstâncias de tensão no Oriente Médio, para a Rystad Energy. "O que era uma trilha de negociação frágil agora parece ter se fechado, reduzindo as perspectivas de uma resolução de curto prazo para o conflito", diz a Rystad. Segundo a instituição, o risco de transbordamento regional do conflito está aumentando.