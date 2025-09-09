PIB da África do Sul ganha força e cresce 0,8% no 2º trimestre de 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul cresceu 0,8% no segundo trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo pesquisa divulgada pelo Stats SA, como é conhecido o instituto de estatísticas do país, nesta terça-feira, 9. O resultado mostrou aceleração ante o primeiro trimestre, quando a economia sul-africana teve expansão de 0,1% ante o último trimestre de 2024.
FIM DOS JOGOS DE PARIS
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.