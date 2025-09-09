UnitedHealth reafirma projeção de lucros para 2025; ação sobe mais de 8%

A UnitedHealth Group, gigante do setor de planos de saúde em dificuldades, divulgou um comunicado nesta terça-feira, 9, informando que seus negócios estão indo tão bem quanto o esperado. A empresa não tem cumprido as expectativas nos últimos anos, e a divulgação foi suficiente para desencadear uma onda de compras.

A UnitedHealth é proprietária da seguradora UnitedHealthcare, além de uma longa lista de outros negócios que incluem consultórios médicos, software de faturamento e uma administradora de benefícios farmacêuticos.

As ações caíram mais de 45% este ano e cederam 22% em um único dia em abril, devido a um corte significativo nas projeções.