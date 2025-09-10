Americana Avelo faz pedido de R$ 4,4 bi para compra de até 100 jatos da Embraer

O negócio com a Avelo consolida a atuação do segmento de aviação comercial da Embraer. Analistas do mercado financeiro vinham apontando que os modelos antigos, da família E1, apresentavam boas vendas, mas que havia a necessidade de a comercialização dos E2 deslanchar para que a companhia conseguisse alcançar a meta prometida de entregar 110 jatos por ano em 2030.

O cenário da aviação comercial começou a melhorar em julho, quando a Scandinavian Airlines (SAS) firmou um acordo para adquirir 45 aviões E195-E2, com direitos de compra para dez aeronaves adicionais - a maior encomenda de jatos da SAS diretamente a um fabricante desde 1996. Agora, com a venda para a Avelo, a Embraer se encaminha para atingir suas metas ambiciosas.

O analista Alberto Valério, do UBS BB, destacou considerar "saudável" para a Embraer um ritmo de vendas de E2 entre 80 a 100 unidades por ano. "Neste ano, já foram anunciadas 110."

Com menor queima de combustível, os jato E2 tem um custo de viagem 30% menor do que o Boeing 737, que faz parte da frota da Avelo atualmente. "Essa é a aeronave mais econômica, eficiente e confiável do mercado", afirmou Meijer.

Os diferenciais do modelo incluem também o baixo nível de ruído e a capacidade de operar em pistas curtas.

O fundador e CEO da Avelo Airlines, Andrew Levy, disse que o E2 vai ajudar a companhia a explorar mais oportunidades no mercado até 2032 e a escalar a operação em bases já existentes. "A encomenda nos permitirá trazer esse avião para o mercado dos EUA. É um pedido histórico para a Avelo", complementou. As entregas dos jatos devem ocorrer entre 2027 e 2032