Bolsas da Europa fecham sem sinal único com questões geopolíticas, França e tarifas no radar

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 10, em meio ao noticiário político e geopolítico. Investidores seguem atentos à França, onde o novo premiê Sébastien Lecornu enfrenta dúvidas sobre sua capacidade de aprovar o Orçamento em um Parlamento fragmentado. Já no front externo, a derrubada de drones russos que cruzaram o espaço aéreo da Polônia, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), sustentou ganhos das ações de defesa.

Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,19%, a 9.225,39 pontos. Em Frankfurt, o DAX perdeu 0,39%, a 23.626,87 pontos. Em Paris, o CAC 40 registrou ganho de 0,15%, a 7.761,32 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,12%, aos 42.059,74 pontos. O IBEX35, em Madrid, apontou alta de 1,22%, aos 15.206,60 pontos, enquanto em Lisboa, o PSI20 avançou 0,54%, aos 7.729,37 pontos. As cotações são preliminares.

Na avaliação do Deutsche Bank, não há sinais de que aprovar o orçamento francês "vá se tornar mais fácil, com a extrema-direita e a extrema-esquerda mantendo os apelos por eleições antecipadas". A questão comercial também voltou ao radar, após relatos de que o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu à UE que imponha tarifas de até 100% à China e a Índia por suas compras de petróleo russo.