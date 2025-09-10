Bolsas de NY fecham sem sintonia e S&P 500 destoa com alta cacifada pela Oracle

As bolsas de Nova York fecharam sem coesão nesta quarta-feira, 10, com o Dow Jones em baixa e o Nasdaq perto da estabilidade, às vésperas da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos, um dado que pode moldar as expectativas sobre dose e frequência do esperado corte da taxa de juros. O S&P 500 conseguiu fechar com ganho embalado pelo salto da Oracle após a empresa anunciar números fortes de serviços futuros contratados.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,48%, aos 45.490,92 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,30%, aos 6.532,04 pontos, estabelecendo outra máxima histórica. O Nasdaq também marcou recorde histórico de fechamento, em 21.886,06 pontos, após alta de 0,03%.

Em agosto, o PPI caiu 0,1% ante julho. Analistas consultados pela FactSet previam avanço mensal de 0,4% e acréscimo anual. As leituras do núcleo do PPI também surpreenderam para baixo. Os dados antecedem a divulgação do CPI na quinta-feira que deve mostrar alta de 0,3% no mês passado, na comparação com julho, segundo economistas consultados pelo Projeções Broadcast.