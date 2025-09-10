CEO da Oracle ultrapassa Elon Musk e se torna a pessoa mais rica do mundo

o presidente da Oracle, Larry Ellison, ultrapassou o CEO da Tesla, Elon Musk, tornando-se a pessoa mais rica do mundo nesta quarta-feira.

Ellison assumiu o primeiro lugar quando as ações da Oracle dispararam mais de 30% após o último relatório de lucros da empresa.

Ellison - que possui 1,2 bilhão de ações da Oracle - viu seu patrimônio líquido subir para US$ 112 bilhões hoje, totalizando cerca de US$ 405 bilhões. Isso está acima do patrimônio líquido de Musk, que é de aproximadamente US$ 390 bilhões.