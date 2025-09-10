Despesas Pessoais sobem 0,40% em agosto ante alta de 0,76% em julho no IPCA

O grupo Despesas Pessoais saiu de uma alta de 0,76% em julho para um aumento de 0,40% em agosto, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,04 ponto porcentual para a taxa de -0,11% do IPCA do último mês.

O avanço foi impulsionado pelo reajuste, a partir de 9 de julho, nos jogos de azar, que aumentaram 3,60%, uma contribuição de 0,02 ponto porcentual para o IPCA de agosto.

Por outro lado, houve alívio da queda de 4,02% no subitem cinema, teatro e concerto, em razão da campanha Semana do Cinema. O subitem ajudou a deter o IPCA em -0,02 ponto porcentual em agosto.