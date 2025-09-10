Estoques de petróleo dos EUA sobem 3,939 milhões barris, aponta DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos aumentaram 3,939 milhões de barris, a 424,646 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 1 milhão de barris.

Os estoques de gasolina avançaram 1,458 milhões de barris, a 219,997 milhões de barris, enquanto a projeção era de queda de 600 mil barris. Já os estoques de destilados subiram 4,715 milhão de barris, a 120,638 milhões de barris. A previsão era de recuo de 400 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 94,3% para 94,9%, enquanto a projeção era de queda a 93,4%.