FNP pede R$ 1 bi a governo para municípios comprarem produtos perecíveis atingidos por tarifaço

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) enviou ofício ao vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, solicitando crédito extraordinário na ordem de R$ 1 bilhão para que municípios possam adquirir gêneros alimentícios atingidos pelo tarifaço aplicado pelos Estados Unidos. Cópias do ofício foram encaminhadas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao ministro da Educação, Camilo Santana.

Simão Durando, prefeito de Petrolina (PE) e vice-presidente de fruticultura irrigada da FNP, disse nesta quarta-feira, 10, que a entidade "reconhece e saúda" a iniciativa do governo federal de criar o Plano Brasil Soberano (via Medida Provisória nº 1.303/2025), mas afirmou que os municípios não dispõem de disponibilidade orçamentária imediata para absorver tais aquisições.

Ele pontuou que há contratos vigentes de fornecimento de merenda escolar e a execução orçamentária já está comprometida para o exercício de 2025.