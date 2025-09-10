Ibovespa sobe em busca dos 143 mil pontos após Fux amenizar receio com atrito EUA-Brasil

Para Bruno Takeo, estrategista da Portenza, a defesa de Fux agrada bastante ao mercados. "Mas não sei se isso é suficiente para mudar as expectativas de que a primeira turma opte por condenar o Bolsonaro."

Quanto ao PPI, o recuo em agosto reforça a necessidade de cortes de juros nos EUA, afirma. Isso pode atrair fluxo para a B3. O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos caiu 0,1% em agosto ante julho, ante projeção de alta de 0,4%.

Ainda impulsionam o Ibovespa as altas de 1,09% no exterior e de 0,25% do minério de ferro hoje em Dalian, na China.

Às 9 horas, foi retomada no STF o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado, com o voto do ministro Luiz Fux. Em meio ao julgamento, ficam no foco digere as ameaças do presidente dos EUA, Donal Trump, ao Brasil em meio ao julgamento no STF.

O processo é acompanhado com atenção, diante de temores de retaliações do governo norte-americano ao brasileiro. Ontem o Brasil condenou a tentativa de intimidação da Casa Branca ao considerar o uso de poderio econômico e militar para "proteger a liberdade de expressão".

Segundo o Itamaraty, os Três Poderes não vão se intimidar "por qualquer forma de atentado à nossa soberania". O STF já tem os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino pela condenação dos oito réus e a expectativa é que Fux apresente alguma divergência