IPCA de agosto cai 0,11%, ante alta de 0,26% em julho, revela IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu 0,11% em agosto, após subir 0,26% em julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quarta-feira, 10.

A deflação ficou abaixo da mediana das projeções do mercado: a estimativa central do Projeções Broadcast apontava recuo de 0,16%, dentro de um intervalo de -0,27% a -0,07%.

Com o resultado de agosto, o IPCA acumula alta de 3,15% no ano e avanço de 5,13% em 12 meses. Cinco dos nove grupos que compõem o indicador registraram queda de preços no mês, de acordo com o IBGE.