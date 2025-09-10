Lula diz que modelo interligado brasileiro de energia é 'exemplo para mundo'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 10, que "o modelo de interligação de energia no Brasil é um exemplo para o mundo". A declaração foi realizada em evento que marca o início da "energização" do Linhão Manaus - Boa Vista, primeira etapa do processo de conexão de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

São aproximadamente 725 km de extensão desde a Subestação Eng. Lechuga, no Amazonas, à Subestação Boa Vista, na capital de Roraima, com uma seccionadora (ponto de apoio intermediário) em Rorainópolis.

O investimento foi de R$ 2,6 bilhões. Com a integração de Roraima, o último Estado da Federação que estava isolado, o País completa o mapa energético do Brasil.