Ouro fecha estável, em meio a tensões geopolíticas e espera por CPI dos EUA

O ouro fechou praticamente estável nesta quarta-feira, 10, após renovar máximas históricas por três sessões consecutivas, em meio à persistência de tensões geopolíticas e conforme investidores se posicionam na véspera do índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) dos EUA.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta marginal de 0,01%, a US$ 3.682,00 por onça-troy.

Analistas do TD Securities reiteraram que o medo de perder a oportunidade no mercado de ouro está atingindo o metal precioso, aumentando o posicionamento em fundos macro apesar do escopo limitado de alta. "Considerando os volumes atuais, uma pausa tática parece uma estratégia viável mesmo com nossa visão ainda bullish para o ouro", notou o banco canadense.