Previ vai se desfazer de R$ 7 bilhões em participações em empresas

Parte das operações ainda está em curso. Por isso, explicou o executivo, os nomes das companhias não foram revelados. "Todas as movimentações estão dentro de nossa estratégia política de investimento, aprovada na diretoria e pelo Conselho Deliberativo", completou.

Superávit

Com patrimônio de R$ 267 bilhões, o fundo de pensão informou que após meses no negativo, o resultado do Plano 1 voltou ao azul e agora registra um superávit de cerca de R$ 1 bilhão em 2025. O ganho no ano é de R$ 4,1 bilhões. O plano teve rendimento de 1,84% em agosto, acumulando 8,97% no ano.

As cifras se baseiam em dados prévios, calculados antes da divulgação, nesta quarta-feira, 10, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que indexa parte dos papéis mantidos pela entidade. O retorno supera a meta atuarial do plano, de 6,41% (INPC + 4,75%).

"O resultado confirma tudo aquilo que a gente vem dizendo desde a época do resultado anual em março, que são momentos de conjuntura", afirmou. "E este ano tem sido de sobressalto, com fatores como o tarifaço dos Estados Unidos."

A recuperação foi puxada pela renda variável, com alta de 13,4% até agosto, e pela renda fixa, que entregou 7,3%. Empréstimos retornaram 6,4%, enquanto imóveis renderam 3,2%. Fundos estruturados tiveram ganho de 20,8%, mas têm peso pequeno na carteira. Já os investimentos no exterior caíram 3,7%.