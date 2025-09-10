Produção de motos sobe 13,4% em agosto e tem melhor mês do ano, diz Abraciclo

A produção de motos teve em agosto o melhor resultado, até aqui, no ano, além do maior volume para o mês desde 2011. Segundo balanço da Abraciclo, associação das montadoras de motos do polo industrial de Manaus (AM), onde está concentrada a maior produção do veículo no País, 186 mil motocicletas foram produzidas em agosto.

O volume representa um crescimento de 13,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Frente a julho, a alta foi de 32,6%. Com isso, a produção de motos no acumulado do ano chegou a 1,33 milhão de unidades, um crescimento de 12,5% em relação aos oito primeiros meses de 2024 e o melhor desempenho, entre iguais períodos, dos últimos 14 anos.

Segundo o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, a demanda por motos segue crescendo em todo o País. "São pessoas que utilizam a motocicleta para seus deslocamentos diários ou ainda profissionalmente, como instrumento de trabalho e geração de renda", afirma.