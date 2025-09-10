Relator da reforma tributária define casos em que FII e Fiagro serão tributados ou não

Braga consolidou no projeto que a isenção valerá para FIIs e Fiagros, desde que:

- Operem com bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis;

- Tenham cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou mercado organizado;

- Possuam mínimo de 100 cotistas;

- Não tenham concentração excessiva de cotas entre pessoas físicas ou jurídicas (como cotistas individuais com mais de 20% das cotas ou grupos familiares com mais de 40%);

- Não tenham cotistas pessoas jurídicas detenham mais de 50% das cotas do fundo.